بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 04ر27 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5563 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر0 في المئة.وتم تداول كمية أسهم بلغت 02ر261 مليون سهم تمت عبر 11008 صفقات نقدية بقيمة 3ر44 مليون دينار (نحو 19ر146 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13ر3 نقطة ليبلغ مستوى 53ر4557 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر172 مليون سهم تمت عبر 5062 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 مليون دينار (نحو 66ر33 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر41 نقطة ليبلغ مستوى 95ر6073 نقطة بنسبة صعود بلغت 69ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر88 مليون سهم تمت عبر 5946 صفقة بقيمة 14ر34 مليون دينار (نحو 6ر112 مليون دولار).وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر8 نقطة ليبلغ مستوى 70ر4650 نقطة بنسبة صعود بلغت 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر134 مليون سهم تمت عبر 3311 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار (نحو 4ر26 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (تجارة) و(ايفا فنادق) و(انوفست) و(بريق) أما شركات (أهلي متحد) و(وطني) و(بيتك) و(زين) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (يوباك) و(ياكو) و(المعدات) و(المدن) الأكثر انخفاضا.