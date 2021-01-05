المعارضة التركية تحذر من تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب

حذرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الثلاثاء، من ظاهرة بطالة الشباب في تركيا، حيث اعتبرتها أنها تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها تركيا.وتابعت الصحيفة أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، زاد من صعوبة الأمر، حيث بات من الصعب على الشباب البحث عن فرصة عمل، كما حذر الاقتصاديون من أن الفشل في تحسين معدل التوظيف بين شباب تركيا، على وجه الخصوص، يمكن أن يكون له آثار طويلة الأجل.يأتي هذا فيما بلغ معدل بطالة الشباب في تركيا 24 % في سبتمبر الماضي وهي أحدث البيانات المتاحة، حيث وجد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا أنفسهم في أزمة عمل أوسع نطاقا تفاقمت بسبب العواقب الاقتصادية لفيروس كوفيد- 19.على الرغم من أن معدل البطالة الرسمي على مستوى البلاد كان 12.7 في المائة في سبتمبر، بانخفاض من 13.2 في المائة في أغسطس، إلا أن الخبراء قالوا إن الأرقام الرئيسية تخفي ارتفاعًا في عدد الأشخاص في البلاد البالغ 83 مليونًا الذين خرجوا تمامًا من القوة العاملة، وهم محبطون لأنهم لم يتمكنوا من العثور على عمل.فيما قال جونيس اسيك، أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة TOBB في أنقرة: "عدد الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن وظيفة، وبالتالي يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل، آخذ في الانخفاض".يأتي هذا فيما بلغ عدد السكان غير المنتمين إلى القوى العاملة 31.1 مليون في سبتمبر مسجلا ارتفاعًا من 28.7 مليون قبل عام، على الرغم من أن عدد السكان في سن العمل نما بأكثر من مليون.وقال مراد سغمان، محاضر في الاقتصاد بجامعة إسطنبول بيلجي: "من الصعب حساب رقم البطالة الحقيقي"حيث قد ترغب الشركات في التخلص من الأشخاص ولكنها لا تستطيع ذلك وتابع: إن خطة العمل الحكومية قصيرة الوقت، بينما تساعد في التخفيف من تأثير الوباء، جعلت من الصعب أيضًا رؤية الصورة الحقيقية فنحن "لا نعرف عدد الأشخاص الذين هم بالفعل عاطلون عن العمل، وأضاف: "نحن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تحاول التركيز على الصناعات الأخرى، وخاصة الصناعات الجديدة بدلا من التركيز على صناعات البناء". نحن بحاجة إلى تحول حقيقي في الاقتصاد التركي، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت.وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من انتعاش الاقتصاد العام الماضي بعد الخروج من الركود الأول ولو بنسبة قليلة، إلا أن فيروس كورونا تسبب في انخفاض جديد في النمو العام الماضي.وأضافت الصحيفة أن الركود الاقتصادي الكبير في تركيا كان له تداعيات سياسية على أردوغان، الذي شهد انخفاض شعبيته وواجه انتقادات حادة من أحزاب المعارضة بسبب نقص الوظائف.وتابعت الصحيفة: تعتبر معالجة أزمة بطالة الشباب في تركيا، حيث يبلغ متوسط ​​العمر 32 عامًا، أحد أكبر التحديات التي تواجه السيد أردوغان وفريقه الاقتصادي الجديد، الذي تم إصلاحه في نوفمبر بعد استقالة صهره من منصب وزير الخزانة والمالية وتعيين محافظ البنك المركزي الجديد.