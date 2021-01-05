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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«كورونا» يخطف أستاذًًا جامعيًا في كفر الشيخ

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:32 م
الدكتور أسامة أبوزيد
الدكتور أسامة أبوزيد
عمرو الشامي
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توفي الدكتور أسامة أبوزيد، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقله لقسم العزل قبل أيام، ولكن سرعان ما تدهورت حالته حتى وافته المنية.

ونعت جامعة كفر الشيخ الراحل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، وقدمت خالص التعازي لأسرته.

توفيت الدكتورة رحاب سامي، مدرس الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، السبت الماضي، لكن سرعان ما تدهورت صحتها ووافتها المنية.

كما توفي الدكتور السيد الخضير، مدرس الإعلام التربوي بكفرالشيخ، الجمعة الماضية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وعزله بمستشفى قلين المركزي، لكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية، حتى وافته المنية.

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