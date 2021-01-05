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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«المنتجين العرب» ينعى الأردني ألبير حداد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:32 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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أصدر الاتحاد العام للمنتجين العرب بيانًا ينعى فيه المنتج الكبير ألبير حداد، والذي توفي صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وقال الاتحاد في بيان: "إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة ومطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره ينعى الاتحاد العام للمنتجين العرب بكل كوادره والاتحادات الإقليمية في ثمانية عشر دولة عربية رمزا من رموز الإنتاج الإعلامي العربي المنتج الأردني ألبير يوسف حداد رئيس اتحاد المنتجين الأردنيين والذي وافته المنية صباح اليوم الذي عمل لسنوات طويلة في خدمة العمل العربي المشترك وكان أحد المنتجين القلائل الذين بدأت أعمالهم بالظهور مع بدايات التليفزيون الملون بالعالم العربي وكان له بصمات مؤثرة في مسيرة الإنتاج التليفزيوني ومشاركا في كثير من الأعمال العربية المتميزة".

وأضاف البيان: "لم يتغيب يوما ألبير عن تقديم العون والدعم لكافة العاملين معه فهو كان رحمة الله عليه من أهم المنتجين والموزعين العرب العرب الذي أعطى من عمره الكثير في خدمة الإنتاج والمنتجين بالأردن كما ترأس الاتحاد الأردني للمنتجين بكل كفاءة واقتدار وأصبح علامة من علامات الإعلام العربي من خلال رحلته الإنتاجية وعلاقاته العربية المتميزة".

واختتم البيان: "يتقدم رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب الدكتور إبراهيم أبوذكري بما يربطه من صداقة شخصية ورفيق درب الصبا والشباب وأعمال كثيرة مشتركة ومسيرة شخصية وإعلامية وعمل عربي مشترك بالعزاء لأسرته ولكل من أحبوا الراحل والأسرة الإعلامية العربية والأردنية بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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