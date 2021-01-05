ضبط عاطلين يروجان 95 سلاحا ناريا بالأزبكية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين بحوزتهما عددا كبير من الأسلحة النارية والطلقات بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة.و أكدت التحريات مزاولة شخصين نشاطًا غير مشروع، تخصص في مجال الإتجار بطبنجات الصوت وبنادق الرش، بدون ترخيص، داخل محلين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما داخل المحلين المُشار إليهما، وعثر بداخلهما على (49 طبنجة صوت، 46 بندقية رش، 3 مسدس رش، 10،050 طلقة صوت).بمناقشتهما اعترفا بإدارتهما المحلان ملكهما بدون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها لعملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.