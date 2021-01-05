المحليات في ألمانيا تدعو لاستراتيجية موحدة لمواجهة «كورونا»

دعت المحليات في ألمانيا؛ لاتخاذ إجراء موحد على مستوى البلاد فيما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس الرابطة المركزية للمقاطعات في ألمانيا، راينهارد زاجر، لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الحكومة والولايات البت في استراتيجية موحدة على المستوى الاتحادي وطويلة المدى وشفافة للمدارس والاقتصاد والثقافة.وجاءت هذه التصريحات قبيل المؤتمر عبر الفيديو المنتظر بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، بعد ظهر اليوم؛ للتشاور بشأن الإجراءات القادمة لمواجهة وباء كورونا.وأضاف زاجر: "يتعين علينا الابتعاد عن أسلوب الانتقال بين اجتماع لرؤساء حكومات الولايات إلى اجتماع آخر".وتابع: "الإغلاق لن يكون له تأثير دائم إلا إذا استمر على مستوى اتحادي ولم يتم تخفيفه في بعض الولايات".