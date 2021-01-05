القبض على متهم بإدارة شبكة اتصالات غير شرعية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت دون ترخيص في الإسكندرية.وردت معلومات لشرطة النقل تفيد قيام أحد الأشخاص، بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وتحصيله لمبالغ مالية شهرية منهم واستخدام محل إقامته مركزًا لإدارة نشاطه المؤثم.عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافه وضبطه وبتفتيش محل إقامته محل ممارسه النشاط عُثر على «3 شاشات كمبيوتر، لوحة مفاتيح، كيسة كمبيوتر، 34 سويتش، 14 راوتر مقوى إشارة خارجى عامود، مقوى إشارة خارجى مزود بطبق 50 سم، مجموعة من الشواحن والمشتركات الكهربائية».وبمواجهة المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.