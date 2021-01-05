سيد عنبة: سيرة الظاهر بيبرس أعظم وأضخم منجزات بيرم التونسي

ــ بيرم التونسي معروف لدي الغالبية العظمي من أبناء هذا الجيل بأغانيه التي تغني بها كثيرون٬ وعلي رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم٬ والموسيقار محمد عبد الوهاب. في رأيك لماذا لا نعرف عن التونسي سوي هذه السيرة بينما تغفل إبداعاته الأخري؟

- وماذا عن أعماله النثرية الأخري؟

- لماذا تعتبر سيرة الظاهر بيبرس العمل الأضخم والأعظم في مسيرة التونسي والتي صدرت لك في جزئين ؟

- لماذا وصفت سيرة الظاهر بيبرس بأنها أعظم وأضخم أعماله؟

- إلى أي مدى تشابهت مسيرة بيرم التونسي الحياتية بالظاهر بيبرس؟

كما أطلق لقب أمير الشعراء علي الشاعر أحمد شوقي٬ أطلق على بيرم التونسي أمير شعراء العامية٬ خاض تجربة النفي من مصر أكثر من مرة٬ وفي كل مرة كان يخوض المغامرة تلو الأخرى ليعود لبلده وهواه وترابها الذي عشق٬ رغم أن جذوره تونسية٬ وهو لا ينفي أن جده ألقت به المقادير إلى شاطئ الإسكندرية فاتخذ منها موطنا ووطنا٬ وفيها ولد أبوه مصطفي بيرم الحريري٬ إنه الشاعر الكبير وأمير الزجالين بيرم التونسي٬ والذي تحل اليوم الذكري الستين لرحيله عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1961.وحول بيرم وحياته ومنجزه الأدبي والشعري٬ وتجربة النفي خارج مصر مرتين٬ وعمله الأضخم "سيرة الظاهر بيبرس" كان لنا هذا اللقاء مع الكاتب والمؤرخ الأدبي سيد عنبة.للأسف هذا يرجع لتضارب المعلومات والكثير منها مغلوط حول بيرم التونسي وعن منتجه الإبداعي. وفي الحقيقة الأغاني ألفها التونسي لأم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهما٬ لا تمثل سوى جزء من إبداع بيرم والمتمثل في: الأزجال٬ وقد جمع منها حتي الآن أكثر من 471 زجلا.الأوبريتات الإذاعية والمسرحية وأشهرها أوبريت "شهرزاد" والذي قام بتلحينه خالد الذكر سيد درويش. أوبريت "عزيزة ويونس" الذي استوحي بيرم قصته من الملحمة الشعبية العربية السيرة الهلالية٬ المعروفة بــ"سيرة بني هلال" والتي جرت أحداثها إبان الدولة الفاطمية في مصر٬ وقد تم بث هذا الأوبريت عبر الإذاعة المصرية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي.من أعماله النثرية: المقامات٬ سيد ومراته في باريس٬ الفوازير. كما له أيضا العديد من الأعمال السينمائية التي شارك فيها بكتابة سيناريو وحوار وأغاني الأفلام البدوية والتاريخية. كما خاض أيضا تجربة المقالات الصحفية والمونولوجات٬ والقصة القصيرة.السيرة الشعبية للظاهر بيبرس التي قدمتها الإذاعة عام 1960 في حلقات مسلسلة علي جزأين٬ الجزء الأول ضم 100 حلقة٬ وزمن الحلقة نصف ساعة. أما الجزء الثاني فكان يضم 88 حلقة زمن الحلقة الواحدة ربع ساعة.والحقيقة إذا تأملنا هذه السيرة٬ يزداد انبهارنا بالموضوعية المعرفية للعبقري بيرم التونسي في علوم شتي٬ فنراه مستوعبا جيدا لأحداث التاريخ٬ وعارفا بجغرافية المنطقة التي دارت فيها الأحداث٬ ومحللا لسيكلوجية الأشخاص والجماعات التي أتي ذكرها في السيرة٬ ومطوعا وناحتا للكلمات كي تعبر عن المواقف الدرامية٬ وأشياء كثيرة لا يمكن أن تتوفر في شخص واحد إلا إذا كان عبقريا وبيرم التونسي كان كذلك.وتعتبر هذه السيرة آخر أعماله٬ حيث كتب في مذكراته بتاريخ الأول من يناير 1961 أي قبل وفاته بأربعة أيام: "عسى أن يمتد بي الأجل حتي أقوم باستكمال هذه الملحمة٬ وبهذا تنتهي حياتي مكافحا كما بدأت مكافحا٬ إذ لا أنتوي أن أقوم بعدها بأي عمل إلى أن ألقي ربا كريما."لا أكون مبالغا إذا قلت ذلك٬ فالواقع أن سيرة الظاهر بيبرس تعتبر أعظم أعماله علي الإطلاق٬ حيث تتضمن مجموعة هائلة من الأشعار والأزجال والأغاني٬ ضمن السياق الدرامي لأحداث السيرة. ففي الجزء الأول منها كتب بيرم ما يقرب من 300 قطعة شعرية بالإضافة إلي 100 أغنية٬ وفي الجزء الثالث كتب ثلث هذا العدد. وظلت هذه السيرة بعد إذاعتها حبيسة الأشرطة التي سجلت عليها٬ إلي أن وفقني الله وقمت بتفريغ محتوي حلقاتها٬ وكتابتها علي الورق. ومن ثم قمت بتقسيم هذه المادة إلي ثلاثة أجزاء٬ في كل جزء يعالج مرحلة معينة من حياة بطل السيرة. وبعدها تم تسليم نسخة إلي الهيئة المصرية العامة للكتاب في نوفمبر 2018 وقد صدر بالفعل الجزء الأول وفي انتظار الجزئين الثاني والثالث.تشابه الاثنان في أن كل منهما تعرض للغربة والبعد عن أهله٬ فالظاهر بيبرس خطف من أهله وبيع في أسواق النخاسة٬ في الأسواق وعاش حياة قاسية قبل أن يصبح أميرا ثم سلطانا.وبيرم التونسي أيضا نفي وشرد عن أهله في مصر سنوات طويلة وصلت إلي 18 سنة وفي النهاية أصبح أميرا لشعراء العامية.