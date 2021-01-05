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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بمناسبة عيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء السجون

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:24 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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منحت مصلحة السجون، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، جميع السجناء زيارة استثنائية ضمن الزيارات المقررة للنزلاء بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9 يناير حتى الأحد 24 يناير.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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