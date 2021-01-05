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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«رجل غريب مع الزوجة».. ما هى قصة «ده هاني» المثيرة للجدل على السوشيال ميديا؟

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:24 م
ده هاني
ده هاني
سمر عبدالله
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تصدر اسم "هاني" تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، حيث تخطت تغريدات "ده هاني" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، 25 ألف تغريدة، مصحوبة بكوميكس مختلفة.. فما قصة تريند "هاني"؟.

مشهد هاني

المشهد المتداول مقتطع من مسلسل "هذا المساء" الذي عرض عام 2017، وجسد خلال أحداثه شخصية "هاني" الفنان محمد سليمان، بينما يقوم إياد نصار بدور "أكرم"، والمتزوج من "نائلة" الدور الذي جسدته الفنانة أروى جودة.

وفي المشهد المقصود يظهر لحظة دخول "أكرم" إلى المنزل ليفاجئ بنزول "هاني" رفقة زوجته من غرفة النوم، وعندما واجهها عن سبب وجوده، وارتفع صوته، فوجئ برد زوجته "ده هاني، ده دخل البيت قبل أنت ما تدخله، ولو بتشك في علاقة بينا ولو فيه حاجة فعلا عمرك ما هتعرفها".

دارت أحداث المسلسل "هذا المساء" حول علاقة الرجل والمرأة في كل حالاتها، لتتطور أحداثه من أخطاء وهفوات بسيطة إلى صراعات ومصائر مهددة لشخصيات لديها أسرار كثيرة، ما يجعل الأحداث تتعقد بشكل تصاعدي كبير ومتسارع.

رد مؤدي دور "هاني"
الفنان محمد سليمان الذي أدى دور هاني، أعرب عن اندهاشه على انتشار الكوميكس ليصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وعلق سليمان على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام متسائلًا: "ياترى المسلسل أول مرة يتذاع، ولا أول مرة يتشاف، وياترى احنا بنتفرج على المسلسلات العربي والأمريكاني ومن كل بلاد العالم عشان نقلد اللى بنشوفه ولا عشان نفهم الحياة، ونشوف الأمور من زوايا وجوانب مختلفة تسمح لنا وتساعدها على اختيار الأفضل لنا بناء على ثقافتنا وعاداتنا وتقالدينا؟ لازم يكون عندنا وعي واحنا بنتفرج على الافلام والمسلسلات، عشان التقليد الاعمى بدون تفكير هو كارثة محققة".


رد أروى جودة

وفي أول رد لأروى جودة على ما حدث، قالت أروى في تصريحات للدستور مساء أمس، أنها سعيدة لتصدر المسلسل الـ"تريند"، خاصة أنه عرض منذ 4 سنوات مضت، قائلة: "اللي بيحصل ده أول حاجة ضحكتني جدًا في 2021، وخرجتني من المود".

وأضافت "جودة" لـ"الدستور": "ربنا يخليلنا خفة دم الشعب المصري، دمهم خفيف جدًا، أنا عرفت عن طريق حد من صحابي بيقولي شوفتي الكوميكس اللي معمولة على مسلسلك، مكنتش متوقعة ده، وأكثر كوميكس عجبتني إني سينجل وفي علاقة مع هاني، وبعدين لما تلاقي ثمرة نجاحك بتتصدر تريند من تاني بيكون شىء عظيم".

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