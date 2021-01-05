177 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها 13 حالة وافدة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 114 ألفًا و407 حالات، تعافى منهم 108 آلاف و468 حالة، بينما تبلغ الحالات النشطة 4 آلاف و901 حالة وتتلقى 4575 حالة العلاج بالمستشفيات.