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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

يبدأ فى 7 محافظات.. محاور برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:40 م
السيارات بالغاز
السيارات بالغاز
سمر عبدالله
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انطلقت،أمس، فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وتم الإعلان عن محاور البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

"٧ محافظات "
في تصريحات تلفزيونية لوزيرة الصناعة والتجارة، قالت نيفين جامع، إن مبادرة تحويل السيارات للغاز تستهدف 7 محافظات فى مرحلتها الأولى هى القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر، والإسكندرية.

"١٠ وزارات"
وأكدت الوزيرة أن هناك 10 وزارات وهيئات تعمل على ملف تحويل السيارات للغاز الطبيعي، ويتم التنسيق بينها كل في تخصصه، مشيرة إلى أن كل شروط الإحلال سواء أجرة أو ملاكي أو ميكروباص يمكن الحصول عليها من خلال موقع إلكتروني دشنته الوزارة.

تشارك وزارات البترول، المالية، الداخلية، البيئة، التنمية المحلية بجانب البنك المركزى في مبادرات تحويل السيارات للغاز.

"توعية المواطنين "
وقالت الوزيرة إن مدة مبادرة تحويل السيارات للغاز مستمرة وليست مدة المعرض فقط كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على زيادة الوعي لدى المواطن للتحول نحو الغاز الطبيعي، من خلال حملات توعية على كافة المستويات.

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