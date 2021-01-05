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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أحلامي».. معرض للفنان محمد دسوقي بجاليري جرانت

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:22 م
جاليري
جاليري
إيمان عادل
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يستضيف جاليري جرانت بالقاهرة معرض استيعادي بعنوان"أحلامي" للفنان محمد دسوقي، وذلك يوم الأحد الموافق ينطلق فى الخامسة مساء الأحد، الموافق 10 يناير.

يقدم محمد دسوقى من خلال معرضه مجموعات من بعض المراحل السابقة والحديثة بتجربته الفنية، حيث يهتم في أعماله بشكل خاص بفن المنظر، وقد بدأ باستلهام المناظر من بلده قليوب والقرى المحيطة ثم زاد شغفه فتنقل إلى أغلب محافظات مصر في الوجهين البحري والقبلي ليستلهم منهما أعماله.

كما اهتم خلال معارضه بموضوعات عدة أبرزها العمل من خلال طبقات المهمشين الطبقات الكادحة والعمارة البيئية التي استحوذت على اهتمامه بشكل خاص فسعى وراءها في شتى ربوع مصر وجاب القرى والنجوع والمحافظات.

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