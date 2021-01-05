إحباط ترويج 4400 قرص محظور تداولها «أونلاين» بحلوان

نجحت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في إحباط ترويج مجموعة من الأدوية والعقاقير المهربة والمحظور تداولها، بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.و أكدت التحريات ترويج شخص عقاقير مخدرة ومنشطات مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية ومحظور تداولها داخل البلاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لبيعها لعملائه وتحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أمكن ضبطه حال قيامه ببيع كمية من العقاقير الطبية بدائرة قسم شرطة حلوان، وتبين أنه مالك مخزن أدوية، وعثر بداخل المخزن على (كمية من الأدوية تقدر 4200 قرص أدوية مخدرة، 169 قرص منشطات، 49 أمبول مخدر جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).وبمواجهته اعترف بقيامه بعرض الأقراص المخدرة والمنشطات المحظور تداولها، وترويجها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.