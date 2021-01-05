مقر «قمة المصالحة».. 10 معلومات عن مدينة العلا السعودية

تشهد مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حدثًا هو الأهم على مستوى الوطن العربي، حيث تنطلق بها القمة الخليجية برئاسة خادم الحرمين الشريفين وقادة مجلس التعاون.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مدينة العلا السعودية، التي تحتضن قمة المصالحة، بعد أعوام من القطيعة مع قطر.- هي إحدى مدن المملكة العربية السعودية، حيث تقع غرب الجزيرة العربية، وتتبع إداريًا لمنطقة المدينة المنورة.- تبعد عن المدينة المنورة 300 كيلو متر شمالًا.- يصل عمر الاستيطان البشري فيها إلى نحو 4000 عام، وهي أحد أهم الوجهات السياحية في السعودية.- نزل بها النبي محمد في طريقه إلى غزوة تبوك، وحدد بها مكانًا لمسجد وضع حدوده بالعظام فبناه أهلها بعد ذلك وأسموه مسجد العظام.- كانت قديمًا تُسمى ديدان، ويروى أن سبب تسميتها بالعلا أنه كان بها عينان مشهورتان بالماء العذب هما المعلق وتدعل، وكان على منبع المعلق نخلات شاهقات العلو يطلق عليها العلي.- تقع مدينة العلا بين جبلين كبيرين على واد خصب التربة، تزرع فيه النخيل والحمضيات والفواكه كما تتوفر المياه الجوفية علي مسافات قريبة رغم الشح الكبير في الأمطار.- مدينة العلا من ضمن المواقع الأثرية المسجلة بمنظمة اليونسكو، وهي عاصمة الأنباط الثانية قديمًا، ومناخها قاري حار صيفًا وبارد شتاءً يتبعها قرابة 300 قرية.- خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا يومي 9 و10 أبريل 2018 تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين حول مشروع تطوير محافظة العلا.- في فبراير 2019 أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية العلا التي تهدف إلى تطويرها بطريقة مسئولة لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين، وتسهم الرؤية بـ120 مليار ريال من الناتج المحلي التراكمي.- تتضمن رؤية العلا التي أطلقتها الهيئة الملكية في فبراير 2019 برعاية وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجموعة من المشاريع التنموية التطويرية التي تعزز موقع العلا كواجهة حضارية عالمية، تماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية 2030، وستساهم الرؤية بإضافة 120 مليار ريال للناتج المحلي للسعودية بحلول 2035، وتستهدف جذب مليوني زائر.وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.