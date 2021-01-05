شروط وتحذيرات.. كيف تواجه الحضانات فيروس كورونا؟

قررت وزيرة التضامن نيفين القباج اليوم الثلاثاء، تخفيض أعداد الأطفال المسموح بتواجدهم في الحضانات إلى 50%، محذرة من غلق أي حضانة تخالف هذا القرار ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد..«الدستور» تواصل مع أولياء أمور لأطفال في الحضانات، وتحدثت معهم حول الإجراءات الوقائية التي يتبعونها للحفاظ على صحة أبنائهم.وقالت نجوى حسين، إحدى الأمهات، أنها حرصت من الأزمة الأولى لفيروس كورونا على أن تجبر ابنها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تضع له في حقيبته كحول وأدوات تعقيم وصابون لغسل يديه باستمرار، مضيفة أنها بدأت تعلمه ارتداء الكمامة في الموجة الثانية التي اشتدت حدتها عن الأولى.وأضافت حسين، أن الحضانات قد تنقل العدوى للطفل بشكل أسرع لأن الأطفال بطبيعتهم من الصعب أن يلتزموا بمثل هذه الإجراءات، لكن يجب على الأمهات أن تدرب أبنائها على اتخاذ هذه الخطوات.فيما قالت ميرفت محمود، إحدى الأمهات، إن الحضانة التي تذهب إليها ابنتها قررت تعليم جميع الأطفال الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من الفيروس، حيث استخدمت الحضانات أسلوب الترهيب كي تجبر الأطفال على اتخاذ مثل هذه الإجراءات.وأشارت ابتسام الصعيدي، إلى أنها قررت توعية ابنها بنفسها وأصرت على إخبار الحضانة بضرورة تخصيص ربع ساعة يوميًا للحديث مع الأطفال عن النظافة وأهميتها لعدم انتقال الفيروس لهم، منوهة بأنه في حالة زيادة الأعداد عن التي هي موجودة الآن، فستتخذ قرارًا بعدم ذهاب أطفالها للحضانة.