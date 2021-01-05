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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير اقتصادي: تركيا تنتظر الأسوأ في 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:17 م
الليرة التركية
الليرة التركية
هدير سند
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قال الخبير الاقتصادي التركي مصطفى سونمز، إن اقتصاد تركيا لا يزال في انتظار الأسوأ وسط ارتفاع التضخم وتدهور الليرة وقلة للاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي وفشله في تغطية الديون وجذب الاستثمار والعملة الصعبة، رغم الإصلاحات الاقتصادية الأخير التي أعلنت الحكومة عنها.

وأضاف سونمز، في تقريره على موقع "المونيتور" الأمريكي، إلى أن أنقرة بحاجة إلى أن تظل حازمة بشأن التشديد النقدي من أجل كبح جماح التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى 15٪ في الربع الأول من عام 2021، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار الفائدة أثارت غضب الشركات التي اعتمدت على الائتمان الرخيص للبقاء واقفة على قدميها، ما أدى إلى انكماش ملحوظ في حجم القروض.

ولفت إلى أن تركيا ما زالت تعاني من أزمة ثقة في الداخل، حيث يبدو أن مالكي الأموال المحليين مترددين في العودة إلى الليرة، وسط الحالة غير المستقرة للاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بعد أن بدد البنك مليارات الدولارات على عمليات فاشلة لدعم العملة.

وتابع أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي وصل إلى 91.8 مليار دولار في 18 ديسمبر، وهو ما غطي 69٪ فقط من الدين الخارجي قصير الأجل، أما فيما يتعلق بالديون الخارجية، والتي تبلغ 181 مليار دولار، كان معدل التغطية أقل من ذلك بكثير، حيث انخفض إلى 50.7٪ من 62.8٪ في نفس الفترة من عام 2019.

وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم في تركيا لا بد أن تؤد إلى حدوث مشكلات لأولئك المثقلين بالديون، ويبدو أن البنوك - التي تعاني بالفعل من ضغوط - من غير المرجح أن تظهر المزيد من المرونة، وهو ما دفع معظم المحللين الاقتصاديين إلى التعبير عن شعورهم بالحذر من أنه لا يزال من السابق لأوانه الابتهاج بنتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها الحكومة كمحاولة لإصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور.

واختتم تقريره "باختصار، ستكون حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحت ضغط مزدوج في الأشهر المقبلة: أحدهما من أجل ضمان الاستقرار والآخر من أجل الاسترخاء النقدي، متى وكيف يتمكن من إنهاء سياسة التشديد النقدي سيكون ذا أهمية حاسمة للفاعلين الاقتصاديين".

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