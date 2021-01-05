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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

لليوم الثالث.. التموين تطلق مبادرة صرف السلع في منافذ متحركة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:17 م
مبادرة صرف السلع
مبادرة صرف السلع في منافذ متحركة
صلاح عامر
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أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة جديدة لصرف مقررات التموين من خلال المنافذ المتحركة للتخفيف عن المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا والتي تخلو من وجود منافذ لبدالي التموين أو مشروع جمعيتي أو فروع المجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الوزارة أنه تم البدء في تنفيذ المبادرة لليوم الثالث على التوالي في جهازي مدينتي أكتوبر الجديدة والتي تضم أحياء الـ 800 فدان والمنطقة السادسة التي بيتك والاسكان الاجتماعي بمنطقة الربوة أكتوبر ومدينة حدائق اكتوبر التي تضم أحياء الزهور سيتي والصفوة والندي والمنطقة الثالثة ابني بيتك والمنطقة الرابعة ابني بيتك وحي المنتزة والكمبوندات وحي المستثمرين وغيرها من الأحياء السكنية لتوفير احتياجات المواطنين من البطاقات.

وأكد طارق ربيع مدير أحد المنافذ المتحركة لمشروع عربيتي في تصريح خاص للدستور، أن هناك إقبال كبير من المواطنين على تلك الخدمة التي سيتم تثبيتها في تلك المناطق وفقا المواعيد المحددة والأماكن لتوصيل التموين إلى تلك المناطق الأكثر احتياجا كأولوية لوصول الخدمة إليهم مشيرا إلى أنه يتم على مدار الشهر توفير كافة السلع الـ28 سلعة مقررة على البطاقات التموينية.

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