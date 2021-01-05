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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هل سمحت الحكومة بدخول شحنة «فسائل» نخيل غير مطابقة للمواصفات؟

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:24 م
شحنة فسائل نخيل
شحنة فسائل نخيل
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بالسماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد.

وقال المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة أكدت أن كل الشحنات الزراعية المستوردة من الخارج بما فيها النخيل سليمة تمامًا، ومطابقة لكل المواصفات القياسية، وتخضع جميعها للفحص من قبل الحجر الزراعي المصري والمعاهد البحثية طبقًا للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر، من خلال سحب عينات من الشحنة وتحليلها بالمعامل المختصة؛ للتأكد من مدى سلامتها، مع رفض أي شحنة مخالفة للتشريعات الحجرية المصرية.

وبينت أنه في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، فإن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قادمة من الخارج، وبعد وصولها يتم التأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبين أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها، مع إخطار الدولة برفض الشحنة المخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقًا للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.

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