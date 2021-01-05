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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد فريد يفتتح «مواسم» بحضور محمود حميدة ومحمد عبلة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:16 م
الفنان التشكيلي أحمد
الفنان التشكيلي أحمد فريد
محمد قدري
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افتتح الفنان التشكيلي أحمد فريد معرضه الجديد "مواسم" مساء أمس الاثنين بجاليري سفر خان بالزمالك، وسط حضور كبير من نجوم الفن والثقافة والإبداع في مصر، منهم النجم محمود حميدة والفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة.

وشهد المعرض تفاعلا كبيرا بين الحضور الذين حرصوا على مناقشة الفنان حول تجربته الجديدة، واستكشاف مضامين لوحاته التي أصبح لها حضور عالمي متزايد.

وحول هذه التجربة الجديدة قال الفنان أحمد فريد إنه أطلق عليها اسم "مواسم" لأن هذه الكلمة تكاد تلخص رحلة الإنسان في حياته كلها، فجاءت اللوحات على قدر كبير من الاتفاق والاخلاف في آن، وهذا ما يميز رحلة الإنسان التي تجمع بين العديد من المتناقضات والتقلبات وتحتوي بداخلها على الكثير من التغيرات التي تتشكل من تجربته وتتغذى عليها.

وقال الفنان إن كلمة مواسم لا تعني المواسم المناخية فحسب، لكنها تعني أيضا المواسم النفسية التي يمر بها الإنسان والمواسم المزاجية التي يشعر بها، كما تعني المراحل العمرية أيضا، فالإنسان مثل الطبيعة يمر بالتغيرات ويتفاعل معها ويصنعها أيضا، ولهذا أراد أن يعبر عن هذه التجربة.

ويستمر المعرض في الفترة من 4 إلى 25 يناير الحالى، ويعد هذا المعرض هو المعرض الرابع الذي يقيمه الفنان أحمد فريد بجاليرى سفرخان بالزمالك، وجدير بالذكر أن الفنان أحمد فريد أصبح مؤخرا من الأسماء المصرية القليلة التي تحظى بتواجد كبير على الصعيد العالمي، حيث شارك في العديد من المعارض العالمية والمحلية منها معرض بجاليري المسار في 2014، ومعرض مدينة ميلانو بإيطاليا في 2016، ومعرض بمدينة ميامي بأمريكا سنة 2017، ومعرض فلورنس 2018.

كما شارك في ورشة تعليم التصوير أكاديمية فلورانس 2018، والمعرض الاستثنائي بقصر المنيل 2018، ومعرض فنون ميلانو 2019، ومعرض الفنون ببيروت 2019، ومعرض فنون جينيف 2020، كما بيعت له العديد من اللوحات في دار مزادات كريستيز التي تعد من أكبر دور المزادات في العالم منها لوحة الفوضى الحضرية في 23 مارس 2019 ولوحة متروبوليس ماجيك في 18 مارس 2017، ولوحة نهر الصمت أنا في 22 مارس 2018 ولوحة 23 أكتوبر 2019.

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