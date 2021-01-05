«صحة شمال سيناء»: إعفاء 141 مريضًا من رسوم الفحوصات في ديسمبر

قال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل، إنه تم إعفاء 141 حالة مرضية من غير القادرين من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام خلال ديسمبر الماضي.وأشار وكيل الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية جزئيا وكليا ( حسب الحالة ) وبعد عمل بحث اجتماعي شامل لهم وزياراتهم منزليًا.من جانبه، أوضح مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية إبراهيم عبد الله أنه تم إعفاء 95 حالة من المترددين على العيادات الخارجية و46 حالة من نزلاء الأقسام الداخلية لتلقي العلاج بالمستشفى، وأن مساعدة المرضى غير القادرين هو واجب إنساني حيث يعمل مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام على مدار الساعة لخدمة المرضى غير القادرين.