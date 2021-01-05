سقوط 3 بـ100 طربة حشيش في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 مسجلين تاجروا في 100 طربة من مخدر الحشيش.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط 3 مسجلين خطر تخصصوا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني، الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بطريق دمنهور حوش عيسى، بحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة 700 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.