الصين توسع قدرة إنتاج لقاحات كورونا

أعلنت الصين، عن إجراءات لتسهيل تعاون الشركات في السلاسل الصناعية؛ لتسريع تصنيع اللقاحات المضادة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتوسيع قدرة الإنتاج لضمان توفير هذه اللقاحات، فيما كشفت مجموعة (بيوتك) الوطنية الصينية التابعة لشركة (سينوفارم) عن خطط لإنتاج مليار جرعة من اللقاحات المعطلة هذا العام.وقال نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وانج جيانج بينج - في تصريح اليوم الثلاثاء- إن قدرة إنتاج الصين سوف تتوسع بشكل مطرد، مع ضمان جودة وسلامة اللقاحات، وإنه سيتم تنظيم خطط إنتاج بشكل مناسب لزيادة قدرة الإنتاج وضمان توفير اللقاحات.وأضاف بينج أن الوزارة شكلت فريق عمل خاصا لتتبع وتنسيق إنتاج اللقاحات من قبل المنتجين الرئيسيين، وذلك على أساس أسبوعي، موضحا أنه لضمان استقرار سلسلة الإمداد لإنتاج اللقاحات، كثفت الصين أيضا جهودها لتعزيز إنتاج المواد الأساسية.وتابع: أنه مع بدء 18 شركة صينية في تعزيز قدراتها الإنتاجية للقاحات (كوفيد-19)، فإن تحسين القدرة التصنيعية للقاحات المعطلة سيسمح للصين بتلبية طلبها الضخم من التطعيمات.من جهته، قال مدير مجموعة (بيوتك) الوطنية الصينية التابعة لشركة (سينوفارم)، تشانج جين، إن المجموعة ستنفذ خطة لتوسيع الطاقة الإنتاجية، وضمان إنتاج أكثر من مليار جرعة من لقاحات (كوفيد-19) المعطلة هذا العام.