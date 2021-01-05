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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 12 طربة حشيش بـ 850 ألف جنيه في العاشر من رمضان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:11 م
حشيش
حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 متهمين بحيازة 120 طربة من مخدر الحشيش في مركز العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء معتز توفيق، مساعد الوزير، نشاط 4 عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني، الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم أول شرطة العاشر من رمضان، وبحوزتهم "120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، 3 سيارات".

وبمواجهتهم أمام العقيد محمد غيث، رئيس مكتب مكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتقدر قيمة المضبوطات 850 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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