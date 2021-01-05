سقوط تشكيل عصابي بكيلو هيروين وأسلحة في المنوفية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي يتاجر في مخدر الهيروين في محافظة المنوفية.وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم الآثمة.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني، الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، تم استهدافهم وضبطهم حال ترددهم على دائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية وبحوزتهم "كيلو جرام لمخدر الهيروين، كيلو جرام لمخدر الفودو، و500 جرام لمخدر الحشيش، بندقيتان آلي، 11 خزينة متنوعة، كمية من الطلقات، مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة، ميزان حساس".وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.