«تعليم الإسكندرية» تحصد أول وثاني مسابقة «فني يتحدى كورونا»

كَرَّمَ الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وجوزيف لبيب، مدير عام التعليم الفني، طلاب التعليم الفني الفائزين في مسابقة في «فني يتحدى كورونا».وحصد المركز الأول على الجمهوري الطالب محمد عبد الرحمن، من مدرسة برج العرب الصناعية، وحصدت المركز الثاني الجمهوري الطالبة ياسمين أشرف، مدرسة رشدي الصناعية بنات.كما كرم الدكتور محمد سعد، عزة عبد الحميد، مسئول ريادة الأعمال بمديرية التربية والتعليم، وفرج عبد الله مدير مدرسة برج العرب الصناعية، وإيمان السيد مسئول ريادة الأعمال بمدرسة رشدي الصناعية، بقاعة المؤتمرات بمديرية التربية والتعليم.وأشار «سعد» إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دشنت شهر أكتوبر الماضي مسابقة فني يتحدى كورونا، بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات wies، حيث كانت تهدف المسابقة إلى الابتكار والتفكير العلمي لحل المشكلات الملحة في المجتمع من خلال التواصل الرقمي وكذا المساهمة في نشر الوعي بخطورة فيروس كورونا،.وأكد أن المسابقة تعمل على تحسين الصورة الذهنية للمجتمع من خلال عرض نماذج مضيئة من طلاب التعليم الفني في مجال الابتكار وريادة الأعمال وتقوم المسابقة على خمس تحديات يقوم فيها الطلاب بابتكار فكرة مشروع ذو جدوى.وأشار إلى أن كانت معايير المسابقة هي «الارتباط بأحد المجالات الخمسة المشار إليها والتي تستهدف المساهمة في العامل مع أزمة الكورونا، أن تكون الفكرة منطقية علميا أو قابلة للتنفيذ، أن يكون الابتكار ذو قيمة مضافة للمجتمع أو المستخدم، أن يكون واضح للسوق المستهدف به المنتج والعملاء، وأن يكون المشارك أحد طلاب أو خريجي التعليم الفني بشكل فردي ويفضل المشاركة في صورة فرق عمل»، متمنيًا للتعليم الفنى مزيد من التقدم والازدهار.