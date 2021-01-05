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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت من العُلا: السعودية بلدي الثاني

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:28 م
نواف الأحمد الجابر
نواف الأحمد الجابر
وسام عطية
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قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لدى وصوله للمملكة العربية السعودية، إن المملكة بلده الثاني.

وقال "الصباح": "إنه ليسرني حقًا أن أقوم والوفد المرافق بزيارة بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

واستكمل: "وأغتنم هذه المناسبة العزيزة لكي أعبر عن المشاعر والعلاقات الأخوية ووشائج القربى العربية الأصيلة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ التي تكنها الكويت كلها قيادة وحكومة وشعبًا نحو السعودية، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها وتحقيق كل ما تنشده من رقي وازدهار".

وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسيس المجلس عام 1981.

ومن المقرر أن يبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعية والأمنية والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

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