روسيا: مليون مواطن حصلوا على لقاح «سبوتنيك ــ V»
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:19 م
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أعلن مدير مركز "جامالي" الروسي للأوبئة ألكسندر جينتسبورج أن أكثر من مليون مواطن روسي حصلوا على لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا.
وقال جينتسبورج- في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إنه بعد تلقي اللقاح لم تظهر حتى الآن أي أعراض جانبية غير مرغوبة على المواطنين الروس، الذين خضعوا للتطعيم".
وأضاف: «أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك ـ V" لقاح مجرب»، مشيرًا إلى أن منتجي اللقاحات الأخرى يمضون في نفس الطريق عند تسجيل اللقاحات وإجراء حملات التلقيح.
وتابع بالقول: "إن الشركات الأخرى مثل "فيزر" و"موديرنا"، و"أسترازينكسا" يتبعون نفس المبدأ، الذي نتبعه نحن بالنسبة للقاح".
وقال جينتسبورج- في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إنه بعد تلقي اللقاح لم تظهر حتى الآن أي أعراض جانبية غير مرغوبة على المواطنين الروس، الذين خضعوا للتطعيم".
وأضاف: «أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك ـ V" لقاح مجرب»، مشيرًا إلى أن منتجي اللقاحات الأخرى يمضون في نفس الطريق عند تسجيل اللقاحات وإجراء حملات التلقيح.
وتابع بالقول: "إن الشركات الأخرى مثل "فيزر" و"موديرنا"، و"أسترازينكسا" يتبعون نفس المبدأ، الذي نتبعه نحن بالنسبة للقاح".