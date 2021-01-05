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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: مليون مواطن حصلوا على لقاح «سبوتنيك ــ V»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:19 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
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أعلن مدير مركز "جامالي" الروسي للأوبئة ألكسندر جينتسبورج أن أكثر من مليون مواطن روسي حصلوا على لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا.

وقال جينتسبورج- في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إنه بعد تلقي اللقاح لم تظهر حتى الآن أي أعراض جانبية غير مرغوبة على المواطنين الروس، الذين خضعوا للتطعيم".

وأضاف: «أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك ـ V" لقاح مجرب»، مشيرًا إلى أن منتجي اللقاحات الأخرى يمضون في نفس الطريق عند تسجيل اللقاحات وإجراء حملات التلقيح.

وتابع بالقول: "إن الشركات الأخرى مثل "فيزر" و"موديرنا"، و"أسترازينكسا" يتبعون نفس المبدأ، الذي نتبعه نحن بالنسبة للقاح".

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