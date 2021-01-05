سترات وكمامات.. إجراءات احترازية بالنيابة العامة لمواجهة كورونا

اتخذت النيابة عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالنيابات على مستوى الجمهورية، وشددت النيابة على عدم السماح بالدخول إلى النيابات أو الإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامات، وإخطار الجهات المختلفة بعرض المتهمين على النيابات مرتدين الكمامات، والتنسيق مع مديريات الصحة المختصة لتعقم النيابات بصورة دورية، وإرسال ما يفيد ذلك لإدارة النيابات أسبوعيا على أن تتحمل الإدارة أية تكاليف خلال ذلك.و بناء على تعليمات المستشار النائب العام، وفي إطار اتخاذ النيابة العامة إجراءاتها لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وفرت إدارة النيابات أقنعة طبية عالية الجودة وزجاجات كحول لكافة الأعضاء، والموظفين، والعاملين، والسائقين، والحرس، ومندوبي الشرطة المنتدبين بإدارة مكتب النائب العام، والنيابات المتخصصة، ودوائر نيابات الاستئناف علي مستوي الجمهورية، وفقا للإعداد المرسلة منها.كما شددت النيابة باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات التعقيم، وارتداء الكمامات واستخدام الكحول في تطهير الأيدي بكافة النيابات والإدارات المختلفة.كما سلمت إدارة النيابات 120 سترة واقية لكل نيابة استئناف ومثلها للموظفين بها، وتسليم نيابة أمن الدولة العليا 14 سترة للأعضاء ومثلها للموظفين، لاستخدامها في الانتقال لمناظرة الجثامين وإجراء المعاينات خلال التحقيقات، مع اعتبار أمر ارتداء الأقنعة والسترات المذكورة أمرا إجباريا وليس اختياريا، وأن يجري ارتدائها وفق اشتراطات وزارة الصحة، والالتزام بمتابعة تنفيذ ذلك بدقة تحت الاشراف المباشر من القيادات بالنيابات والإدارات المختلفة.