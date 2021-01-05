7624 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ٧٦٢٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و٣٣٠ ألفًا و٥٤٣ حالة.وقالت الوزارة- حسبما ذكر "راديو بولندا"- إنه تم تسجيل ٣٤١ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ٢٩ ألفًا و٥٠٢ حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونًا و٧٨ ألفًا و٨٩٢ شخصًا، وذلك بعدما تعافى ٩٣٣٨ شخصًا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.