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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7624 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:08 م
كورونا في بولندا
كورونا في بولندا
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أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ٧٦٢٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و٣٣٠ ألفًا و٥٤٣ حالة.

وقالت الوزارة- حسبما ذكر "راديو بولندا"- إنه تم تسجيل ٣٤١ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ٢٩ ألفًا و٥٠٢ حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونًا و٧٨ ألفًا و٨٩٢ شخصًا، وذلك بعدما تعافى ٩٣٣٨ شخصًا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

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