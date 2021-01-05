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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة سائق بطلق ناري وجرح آخر بسوهاج بسبب لهو الأطفال

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:03 م
مشاجرة
مشاجرة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أصيب سائق بطلق ناري بينما أصيب سائق آخر بجرح بفروة الرأس في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي سوهاج.

بدأت أحداث الواقعة بحسب بيان أمنى، بتلقي اللواء الدكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة البلينا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين دائرة المركز.

انتقل إلى مكان البلاغ اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب ومأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين كلًا من طرف أول "محمد.ج"٣٣ عامًا سائق، مصاب بطلق ناري أعلى الركبة اليسري فتحتي دخول وخروج، وطرف ثان "احمد.ي" ٤٣ عامًا سائق مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس.

جرى ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني طبنجة ماركة برتا عيار 9 مم، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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