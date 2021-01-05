«الأزهري» يُقدم برنامجًا إذاعيًا على راديو «9090» بداية من الجمعة

يستعد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية؛ لتقديم برنامج إذاعي أسبوعي بعنوان «مصابيح الجمال»، على إذاعة راديو «9090»، بداية من الجمعة المقبلة، في تمام الساعة الثانية.ويناقش «مصابيح الجمال» القضايا الدينية الشائكة، ويعالجها بأسلوب راقٍ ومتحضر، بالاعتماد على الحلول المختلفة من الكتاب والسنة، ويهدف إلى نشر خطاب المحبة والتسامح بين الجميع.