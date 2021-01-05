«محامي قنا» تبحث حل مشكلة قيد دعاوى صحة التوقيع

أعلنت نقابة محامي قنا عن عقدها لقاء مع مساعد رئيس محكمة قنا الابتدائية؛ لعرض مشكلة قيد دعاوى صحة التوقيع.وقال موسى صافي، أمين صندوق الفرعية، إن مساعد رئيس محكمة قنا الابتدائية أفاد بشأن مشكلة قيد دعاوى صحة التوقيع، أنها أمر صادر من التفتيش القضائي بوزارة العدل على مستوى الجمهورية.ولفت «صافي» إلى أنه يتم قبول ملف الدعوى وسداد الرسوم وقيدها برقم بدفتر خاص حسب الترتيب خلال شهري يناير وفبراير، منوهًا بأنه يتم تحديد جلسات لها بداية من شهر مارس حسب أسبقية القيد بالدفتر.وأشار أمين صندوق الفرعية إلى أن ذلك بهدف تخفيف أعداد القضايا المنظورة خلال الفترة الحالية لانتشار وباء كورونا.