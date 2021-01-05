استمرار غلق الطريق الشرقي القديم بين بني سويف والمنيا

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار غلق الطريق الشرقي القديم بني سويف- المنيا- أسيوط، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فتح 11 طريق تم غلقها بسبب سوء حالة الطقس والشبورة حفاظا على أرواح المواطنين، وضمت تلك الطرق فتح طريق الاسماعلية حتي الكيلو ٨٦ بعد تحسن في الرؤية، فتح طريق العين السخنة، فتح طريق السويس بعد تحسن في الأحوال الجوية، وفتح طريق بلبيس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي.كما تم فتح طريق بورسعيد إلى دمياط، وفتح محور 30 يونيو في الاتجاهين، تم فتح طريق الإسكندرية الصحراوي امام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة، وتم فتح طريق أسيوط امام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة.