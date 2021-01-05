عصابة «ولاء وعلا» للدعارة في السلام.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بمدينة السلام ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين «ولاء. م»، «علا. م»، «إيهاب. ع»، عاطل، أقر بادارتهم شقة للأعمال المنافية للآداب بقصد التربح.كما أقروا بإنشائهم صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاستدراج راغبى المتعة.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام يفيد بقيام سيدتين وعاطل بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.