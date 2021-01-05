مالي: ارتفاع إصابات كورونا لـ7260

أعلنت وزارة الصحة المالية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 7 آلاف و260 حالة، وذلك بعد تسجيل 7 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الثلاثاء- أنها أجرت 476 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل شفاء 81 مصابًا بالفيروس التاجي ووفاة مصاب واحد.وأشار البيان إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 4 آلاف و994 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 279.