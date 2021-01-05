«الكهرباء»: 24 ألفًًا و700 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الثلاثاء، بلغ 24 ألفًا و700 ميجاوات، مقابل 24 ألفًا و900 ميجاوات أمس، فيما بلغ أدنى حمل أمس 16 ألفًا و555 ميجاوات.وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل الماضي.يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.