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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تسبب في قتل معلمة واصابة 14 طالبا.. محاكمة سائق أتوبيس بالهرم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:58 ص
سائق أتوبيس الهرم
سائق أتوبيس الهرم
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإحالة سائق أتوبيس مدرسة الذي تسبب في حادث بميدان الرماية إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالقتل الخطأ والتسبب في وفاة معلمة، وذلك كما جاء في تقرير الطب الشرعي نتيجة تحاليل المخدرات سلبي.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق حبس سائق أتوبيس مدرسة الهرم الذي تسبب في إصابة 14 طالبًا، إثر انقلاب الأتوبيس بميدان الرماية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة للكشف عن تعاطي المخدرات.

كان مصدر أمني، قد كشف تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس طلاب مدرسة الإبداع للغات، حيث أكد أن الحادث أسفر عن وفاة معلمة وإصابة 14 طالبًا بإصابات بسيطة، عبارة عن كدمات وسحجات، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.‏

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