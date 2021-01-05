تسبب في قتل معلمة واصابة 14 طالبا.. محاكمة سائق أتوبيس بالهرم
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:58 ص
ندى حمديطباعة
أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإحالة سائق أتوبيس مدرسة الذي تسبب في حادث بميدان الرماية إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالقتل الخطأ والتسبب في وفاة معلمة، وذلك كما جاء في تقرير الطب الشرعي نتيجة تحاليل المخدرات سلبي.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق حبس سائق أتوبيس مدرسة الهرم الذي تسبب في إصابة 14 طالبًا، إثر انقلاب الأتوبيس بميدان الرماية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة للكشف عن تعاطي المخدرات.
كان مصدر أمني، قد كشف تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس طلاب مدرسة الإبداع للغات، حيث أكد أن الحادث أسفر عن وفاة معلمة وإصابة 14 طالبًا بإصابات بسيطة، عبارة عن كدمات وسحجات، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق حبس سائق أتوبيس مدرسة الهرم الذي تسبب في إصابة 14 طالبًا، إثر انقلاب الأتوبيس بميدان الرماية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة للكشف عن تعاطي المخدرات.
كان مصدر أمني، قد كشف تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس طلاب مدرسة الإبداع للغات، حيث أكد أن الحادث أسفر عن وفاة معلمة وإصابة 14 طالبًا بإصابات بسيطة، عبارة عن كدمات وسحجات، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.