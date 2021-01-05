كيفية تقديم طلب إجازة استثنائية 2021 للمعلمين

تقديم طلب إجازة استثنائية 2021

شروط الحصول على الإجازات الاستثنائية 2021

كيفية تقديم طلب اجازة استثنائية 2021



- يتم توجيه الخطاب إلى مدير مديرية التربية والتعليم للموافقة على منح العامل إجازة استثنائية.



- يوقع مقدم الطلب بالاسم والرقم القومي والوظيفة.



- تحديد تاريخ بداية الإجازة.



- تحديد العنوان الذي سيتواجد به أثناء الإجازة.



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- تحديد العنوان الذي سيتواجد به أثناء الإجازة.

مع حلول العام الجديد، وبعد إعلان مجلس الوزراء تأجيل الامتحانات إلى ما بعد نهاية إجازة نصف العام، تصدرت مؤشرات البحث كيفية تقديم، بشأن بالمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم، خاصًا خاصة بعد التزايد الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ومن جانبه، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا لجميع المديريات التعليمية بشأن الإجازات الاستثنائية التي سيتم منحها للعاملين بمنظومة التعليم على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تفعيل القرار الخاص بالسماح لمن تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم دون الوجود بمقر العمل طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء، خاصًا عقب قرار الحكومة باستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارا من 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، مع مد فترة الدراسة أسبوعين وتأجيل كافة الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام.كما منحت الوزارة، الموظف المصاب بأي مرض من الأمراض المزمنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، ويمنح أيضا الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، على أن يؤدي باقي الموظفين مهامهم بالتناوب فيما بينهم.وأيضًا، يعطى الموظف المخالط لمصاب بمرض معدي إجازة للمدة التي يحددها الطبيب المختص وكما وتأخذ الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية.كما طالبت وزارة التربية والتعليم، العاملين بالقطاعي التعليمي ضرورة تقديم طلب الحصول على إجازة استثنائية التي نص عليها القرار على النحو التالي:- اسم مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية الفرعية، واسم المدرسة.