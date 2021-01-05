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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 3 منشآت وإعدام أغذية فاسدة في حملة مكبرة بغرب الإسكندرية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:57 ص
حملة مكبرة بغرب الإسكندرية
حملة مكبرة بغرب الإسكندرية
هبه عويضه
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قادت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، حمله مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والعامة وإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا في "بشاير الخير" و"غيط العنب"، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفي اطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والقضاء على المخالفات والإشغالات التي تشغل حرم الطريق وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وتم خلال الحملة التفتيش على المحال التجارية والعامة وصلاحية الأطعمة واللحوم والشروط البيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 2 مقهى ومحل لتقديم الطعام بشارع النخيل بغيط العنب، كما تم إعدام عدد من الأغذية الفاسدة، وتحرير محاضر مخالفات بيئية ومحاضر اشتراطات صحة لأحد المخابز بشارع اللبان ومحاضر تموين لوجود نقص في وزن رغيف الخبز.

وفي السياق ذاته، تم تحرير 3 محاضر أمن صناعي لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية و9 محاضر تموين، و5 محاضر صحة، و8 محاضر مخالفات بيئية.

وتم بالحملة إزالة ورفع كافة المخالفات والاشغالات والتعريشات والفروشات وتم التحفظ على عدد من الثلاجات والاستاندات والكراسي بالاضافه الي عدد من الاشغالات المتنوعة.

وشددت رئيس الحى علي أصحاب المحلات بضروره الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ونوهت بأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن، وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

جاءت الحملة بوجود سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والتدخل السريع والرقابة والرصد البيئي ورخص المحلات بالحي ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي وجهاز حماية المستهلك وشؤون البيئة والمتابعة العامة بالمحافظة.

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