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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة خاصة لمتابعة إمدادت «الأكسجين» بمستشفيات الدقهلية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:56 ص
إمدادت الأكسجين بمستشفيات
إمدادت الأكسجين بمستشفيات الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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‎كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لجنة خاصة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، بمرافقة السيارات من المحافظة إلى مصنع الأكسجين بمدينة السادات حتى وصولها لمستشفيات المحافظة.

‎وكلف المحافظ، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة؛ بالمتابعة اليومية المستمرة لتوزيع إمدادات الأكسجين لكل مستشفى بصورة عادلة، حرصًا على سلامة وصحة النزلاء بالمستشفيات بنطاق المحافظة.

‎وأشار إلى أنه يُتابع على مدار الساعة ولحظة بلحظة وصول الإمدادات اليومية من الأكسجين لمستشفيات مديرية الصحة بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تواصله اليومى بمسئولى مصنع الأكسجين للاهتمام بوصول الإمدادات في توقيتاتها المحددة.


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