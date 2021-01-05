«خانته.. وخلعته».. تجديد حبس المدرس المتهم بذبح زوجته ببولاق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل زوجته المعلمة بمنطقة بولاق الدكرور لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه تزوج المجني عليها منذ 10 سنوات، وكان فارق العمر بينهما 24 عاما وأنجب منها فتاتين، إلا أن الخلافات اشتدت بينهما في الآونة الأخيرة لشكه في سلوكها وعلمه بارتباطها بعلاقة آثمة بشاب آخر قائلا «بتخوني».واستطرد المتهم أنه عقب قيام زوجته بطرده من المنزل منذ 20 يوما قرر الانتقام منها ولعلمه بموعد ذهابها للمدرسة التي تعمل بها، انتظرها أمامها وفور حضورها طاردها شاهرا خنجرا كان اخفاه بين طيات ملابسه ومزق جسدها بالطعنات، ولم يحاول الهرب نظرا لأنه قتلها بدافع الانتقام لشرفه" حسب قوله، وتوقف بجوار جثتها حتى حضر رجال الشرطة والقوا القبض عليه.و حرزت النيابة فيديو مدته قرابة 30 ثانية رصد تربص المتهم بالمجني عليه واختبائه خلف اتوبيس واظهر الزوجة تحاول الفرار منه فور رؤيته إلا أنه طاردها بسلاحه - خنجر-، وسدد لها طعنتين في الظهر عندما تعثرت وسقطت على الأرض وعندما حاولت النهوض مرة أخرى للهرب، سدد لها عدة طعنات أخرى لترقد وسط دمائها أمام باب المدرسة التي تعمل بها.و أرسلت النيابة العامة الفيديو إلى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه وتفريغه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وحول سلوك المجني عليها للتأكد من رواية الزوج، وطلبت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.و وجهت النيابة للمتهم تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح بدون ترخيص وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.