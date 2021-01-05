«Monster Hunter» يتخطى 4 أفلام مصرية في الإيرادات

نجح فيلم Monster Hunter، في التفوق في شباك التذاكر المصري منذ طرحه بدور العرض المصرية بداية من 16 ديسمبر الماضي متفوقا على بعض الأفلام المصرية الجديدة التي طرحت خلال رأس السنة.وحقق الفيلم في 3 أسابيع عرض وحتى اليوم مليون جنيه و400 ألفا متفوقا على أفلام مصرية مثل "حظر تجول وصابر وراضي وريما" التي طرحت بعده وكذلك تراجعت الأفلام المصرية المعروضة قبل فترة مثل "الصندوق الأسود".وبلغت التكلفة الكلية لفيلم Monster Hunter ما يقرب من 50 مليون دولار، بعد النجاح الكبير الذى حققته نسخة اللعبة التى سيحاكى بها الفيلم والتى بلغ عائداتها إلى حوالى 7.9 مليون نسخة حتى مارس الماضى.