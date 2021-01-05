محافظ مطروح يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.ونصت البرقية "يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالى المحافظة، وجميع قياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بخالص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة "عيـد الميلاد المجيـد"، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لابن مصر البار وباعث نهضتها الرئيس عبدالفتاح السيسي".كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة إلى قداسة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، والقمص بيجمى الأنبا بولا نائب الأنبا باخوميوس وراعى كنائس مطروح وعددا من المحافظين والوزراء الأقباط، وجميع الإخوة الأقباط بالمحافظة بهذه المناسبة.