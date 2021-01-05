8 تدريبات لأعضاء هيئة تدريس جامعة قناة السويس بمركز تكنولوجيا المعلومات

يستعد مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، لتنفيذ خطته التدريبية عن بعد والتي تشمل 8 دورات تكنولوجية.وأكد الدكتور احمد زكي رئيس الجامعة على أهمية التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس، وتابع إن التدريب يسمح بإعداد كوادر بشرية تواكب التطور العلمي على مستوى العالم، وقادرة على النهوض بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن نظام التعليم والتدريب عن بعد قد أثبت كفاءته في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية أن الدورة يتم تنفيذها عبر منصة التعليم الإلكتروني Microsoft Teams ويُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.