غلق وتشميع 18 مقرا للدروس الخصوصية بالبحيرة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن اللجان المشكلة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز المحافظة.وأسفر المرور عن غلق 6 مقار للدروس الخصوصية بقرى شابور وسلامون وكفر سلامون وقرية كفر مجاهد التابعين للإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة، وتم غلقها وأخذ التعهدات عليهم، وتم المرور على إدارة مقرات الدروس الخصوصية بنطاق البيضا وتم غلق وتشميع كل 5 سناتر للدروس بنطاق بندر كفر الدوار..كما تم المرور علي المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية بمدينة كفر الدوار وعددها 4 بنطاق قرية زهره تم غلقها للمرور على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات ووجد مقرين لمدرسين خارج التربية والتعليم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والغلق والتشميع لهم.