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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع 18 مقرا للدروس الخصوصية بالبحيرة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:51 ص
الدروس الخصوصية بالبحيرة
الدروس الخصوصية بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن اللجان المشكلة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز المحافظة.

وأسفر المرور عن غلق 6 مقار للدروس الخصوصية بقرى شابور وسلامون وكفر سلامون وقرية كفر مجاهد التابعين للإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة، وتم غلقها وأخذ التعهدات عليهم، وتم المرور على إدارة مقرات الدروس الخصوصية بنطاق البيضا وتم غلق وتشميع كل 5 سناتر للدروس بنطاق بندر كفر الدوار..

كما تم المرور علي المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية بمدينة كفر الدوار وعددها 4 بنطاق قرية زهره تم غلقها للمرور على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات ووجد مقرين لمدرسين خارج التربية والتعليم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والغلق والتشميع لهم.

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