تفاصيل قافلة التموين 223 لشمال سيناء

أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، القافلة التموينية رقم 223 لمحافظة شمال سيناء، محملة بالسلع الأساسية والغذائية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة، لتوفير احتياجات المواطنين على البطاقاتوتأتي القافلة لبدء في ذروة الموسم الشتوي وتقلبات الطقس، وتجنبا لسقوط الأمطار، وتوفير الاحتياجات على البطاقات التموينية وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وغير الأساسية لتكفي عدة شهور مقبلة.وأوضح المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، في تصريح خاص للدستور أن القافلة التموينية رقم 223 تضمنت ضخ 34 طن سكر معبأ ليطرح بسعر 8.5 جنيه، و5 آلاف كرتونة مسلي نباتي و40 كرتونة نسكافيه لصالح منظومة التموين الجديدة على البطاقات ليتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة ببئر العبد والعريش.