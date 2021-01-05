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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل قافلة التموين 223 لشمال سيناء

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:50 ص
التموين
التموين
صلاح عامر
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أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، القافلة التموينية رقم 223 لمحافظة شمال سيناء، محملة بالسلع الأساسية والغذائية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة، لتوفير احتياجات المواطنين على البطاقات

وتأتي القافلة لبدء في ذروة الموسم الشتوي وتقلبات الطقس، وتجنبا لسقوط الأمطار، وتوفير الاحتياجات على البطاقات التموينية وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وغير الأساسية لتكفي عدة شهور مقبلة.

وأوضح المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، في تصريح خاص للدستور أن القافلة التموينية رقم 223 تضمنت ضخ 34 طن سكر معبأ ليطرح بسعر 8.5 جنيه، و5 آلاف كرتونة مسلي نباتي و40 كرتونة نسكافيه لصالح منظومة التموين الجديدة على البطاقات ليتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة ببئر العبد والعريش.

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