«الكمامة» تُعرّض 33 شخصًا للعقاب في جهينة بسوهاج

أعلنت رئاسة الوحدة المحلية بجهينة في محافظة سوهاج، أنه جرى تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا خلال اليومين الماضين؛ لعدم التزامهم بتعليمات رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وقال أحمد البدري رئيس المدينة، في تصريحات له، إنه جرى تنفيذ حملات بالتنسيق مع مركز شرطة جهينة استهدفت عددًا من الأماكن العامة؛ للتأكد من التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.وأشار رئيس مدينة جهينة، إلى أن الحملات تستهدف الأماكن العامة كمواقف السيارات، والمصالح الحكومية، والمنشآت العامة، والبنوك، والمواقف العمومية، وسيارات الأجرة، لضبط المخالفين من المواطنين، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات في مجلس مدينة جهينة لرصد المخالفات.