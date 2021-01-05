القبض مسجل خطر يروع أهالي المنتزه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر يروع المواطنين بسلاح أبيض في منطقة المنتزه.و كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تداولوا فيديو يظهر به أحد الأشخاص يحمل سلاحا أبيض "سكين" وصدادة حديدية ويروع المواطنين بمنطقة المنتزه.وبالفحص تبين أنه مسجل خطر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته (السلاح الأبيض والصدادة المستخدمين" في ترويع المواطنين بمقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.