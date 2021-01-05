«أمهات مصر» يشيد بمبادرة السيسي لمتابعة العزل المنزلي لمرضى كورونا

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا تحت شعار "100 مليون صحة" والتي سيتم تفعيلها بداية من غد الأربعاء.وأكدت عبير، في تصريحات صحفية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم على صحة وسلامة المواطنين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، لافتة إلى أن المبادرة رائعة للغاية في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، مستردة: "أتمنى إن الناس تلتزم بالإجراءات الاحترازية وتحافظ على صحتها وصحة المحيطين بهم".وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، أعلنت عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى الفيروس، موضحا أن المبادرة سيتم تفعيلها بدءًا من غد الأربعاء، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلى سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلى.وأشارت إلى أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العمل بتلك المبادرة، فضلًا عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابة عالية، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث يتم متابعة المرضى بصفة دورية وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.